Britney Spears : Premier verre de vin en 13 ans, la chanteuse jubile !

Une nouvelle vie a commencé pour Britney Spears, le 12 novembre 2021. Une vie sans tutelle, dont elle profite pleinement et qu'elle partage avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. La chanteuse leur a fait une révélation : elle a pris son premier verre de vin en 13 ans.

Britney Spears compte plus de 38 millions d'abonnés sur Instagram. 38 millions d'internautes qui l'ont soutenue dans les derniers moments de sa tutelle et qui savourent avec elle sa liberté retrouvée. L'icône pop peut désormais faire des choses considérées comme simples et banales sans consulter un tuteur, comme consommer de l'alcool (avec modération). Elle a ainsi pris plaisir à boire son premier verre de vin après 13 ans d'abstinence.

J'ai attendu 13 ans... C'est assez long !!!

"Je suis sûre que c'est bizarre que je danse autant sur du Madonna... Je le vois... Je ne force pas, je me fais plaisir. C'est l'effet que sa musique a sur moi !!! J'ai bu mon premier verre de vin le week-end dernier !!! J'ai attendu 13 ans... C'est assez long !!!", a écrit Britney sur Instagram ce mercredi 5 janvier 2022, avant d'évoquer un sujet moins joyeux.

"Le sarcasme de moi moi moi... Par ses actes, ma famille m'a appris à être égoïste et à m'aimer... Je joue le jeu !!! Dans un monde où nous avons tous le droit de parler, de conduire, d'acheter de l'alcool, de faire la fête, d'avoir de l'argent... Je m'excuse de me faire plaisir aux yeux du grand public... et de danser un peu plus lentement !!! À quoi je pensais ?? Personne n'est parfait !!! Ps... Oui je lis les commentaires et les gens sont vraiment haineux", poursuit-elle.

La célèbre interprète des chansons Slave 4 You et Toxic fait ainsi allusion à son éloignement de sa famille et aux réactions d'internautes sur une vidéo d'elle en train de danser sur un tube de Madonna.