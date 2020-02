Britney Spears dévoile la vidéo de l'instant où elle se casse le pied

Le 18 février dernier, Britney Spears était admise à l'hôpital pour une fracture du pied. La star américaine de 38 ans avait fait savoir par son compagnon Sam Asghari que cette blessure était arrivée pendant qu'elle dansait chez elle. "Ma lionne s'est fracturé le métatarse en faisant ce qu'elle aime, c'est-à-dire : danser. Je lui souhaite la meilleure des convalescences, pour qu'elle puisse sauter, courir et danser comme une folle", déclarait le sportif avec tendresse sur Instagram.

Sur le réseau social, on pouvait découvrir la vidéo de l'instant précis où Britney se casse le métatarse. Le 27 février 2020, l'artiste a dévoilé une vidéo d'elle en train de danser en minishort et brassière, pieds nus, dans un studio de danse. "Je n'avais pas dansé depuis six mois, donc j'y suis allée à fond !! Eh oui... Je sais, je suis pieds nus... ne riez pas, j'adhère mieux au sol comme ça. PS : Vous pouvez entendre le moment où je me casse le pied. Désolée si le son est fort !", légende l'interprète de Toxic.

Effectivement, à la fin de la vidéo, on peut voir son pied gauche taper fort contre le sol, déviant sa trajectoire. C'est là qu'on entend un bruit sourd. Une vidéo impressionnante déjà visionnée plus de 4 millions de fois.