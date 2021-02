Britney Spears : Elle montre et assume ses imperfections sur des portraits sans retouche

Sur un autre poste, Britney compare même deux selfies, un original et un retouché, sur lequel ses grands yeux et ses cernes sont atténués. "C'est moi juste avant d'aller au lit hier soir... Mes yeux sont tellement grands ici qu'ils me font peur !!!", ajoute-t-elle en légende.

En attendant d'être libérée de la tutelle de son père et de pouvoir remonter sur scène, Britney Spears danse dans son salon. Elle a choisi la chanson Holy Grail de Jay-Z et Justin Timberlake sur sa dernière vidéo en musique. "J'ai dansé sur ce titre, dans mon col roulé noir, la semaine dernière, a-t-elle écrit. Je sais ! C'est tellement moi de porter un col roulé. Je sais que nous avons vécu l'une des plus grosses ruptures il y a vingt ans de ça... mais cet homme est un génie, précisait-elle. Cette chanson est tellement bien, Justin !", a-t-elle expliqué dans son clip concernant son ex-petit ami.