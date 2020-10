Britney Spears dévoile ce à quoi elle "ressemble vraiment" : les fans pas convaincus

Parfois, il y a pas mal de différences entre les photos de tapis rouge et celles que peuvent poster les stars sur Instagram. Oseraient-elles modifier leur apparence à leur avantage ? Britney Spears a décidé de dévoiler la vérité. Sur le réseau social, le 5 octobre 2020, elle a publié plusieurs photos d'elle sans aucun artifice. Birkenstocks aux pieds, pantacourt, chemise à carreaux boutonnée jusqu'en haut et lunettes à branches épaisses : On est loin des tenues de créateur.

"Instagram vs réalité ! Je voulais vous montrer ce à quoi je ressemble vraiment au quotidien ! Je peux manquer de confiance en moi quand on prend des photos de moi et que je ne suis pas prête. Je fais tellement d'efforts pour mon apparence. Mais vous savez, parfois, ça fait du bien de ne pas essayer et de faire tomber ses barrières de temps en temps. Ça me demande beaucoup de force de faire ça !", a-t-elle expliqué en légende. On la voit poser, les mains sur les hanches dans son salon. "PS : Sur ces photos, j'essayais de réparer une ampoule, mais j'ai réalisé que j'étais trop petite", a ajouté Britney Spears.