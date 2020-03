Britney Spears : Anecdotes sur sa combinaison rouge culte, 20 ans après

"Oops !... Comment 20 ans sont-ils passés si vite ?! Je n'y crois pas. Je me souviens que cette combinaison rouge tenait affreusement chaud... Mais la danse était fun et le tournage est passé vite, s'est souvenue la compagne de Sam Asghari. Et maintenant on attend en quarantaine en souhaitant être sur Mars... Bien sûr, je rigole ! Mais sérieusement, vous avez tous témoigné tant de soutien pour cette chanson, merci pour ça... " Sorti en 2000, le clip d'Oops !... I Did It Again a été réalisé par Nigel Dick, qui avait déjà travaillé avec la chanteuse sur ses précédents titres Baby One More Time ou encore Sometimes.

Comme il l'avait expliqué lors d'une interview accordée à MTV en 2009, Britney Spears avait une idée précise de ce qu'elle souhaitait pour ce clip vidéo : "Je veux être dans une combinaison rouge. Je veux avoir un astronaute très mignon, mais il ne peut pas y avoir de fusées", lui avait-elle indiqué à l'époque. "Il y avait une autre combinaison en fait, qui était fantastique, que j'adorais, et la veille, on m'a dit que Britney avait embauché ce mec qui avait travaillé avec Michael Jackson, avait alors ajouté le réalisateur. Et donc on a utilisé cette combinaison."

Le tournage de ce clip n'a pas été sans peine pour Britney Spears puisqu'elle a été blessée à la tête par une caméra, au point de recevoir quatre points de suture. Une mésaventure pour laquelle la star avait simplement pris une pause de quelques heures avant de retourner en plateau.