Britney Spears violente avec son employée ? Le verdict est tombé

Britney Spears peut souffler : elle repart libre et sans encombre face aux accusations d'une de ses employées. Comme l'a annoncé le procureur du comté de Ventura le mercredi 1er septembre 2021 dans un communiqué, la police a refusé de poursuivre Britney Spears, 39 ans, par "manque de preuves qu'un crime ait été commis et le manque de blessures sur l'employée ou de dommages sur le téléphone".

Britney Spears était accusée d'agression après avoir fait tomber le téléphone d'une de ses employées de maison, lors d'une dispute survenue dans la journée du 16 août 2021 au sujet de soins vétérinaires portés à ses chiens. L'employée en question a rempli un rapport remis à la police du comté de Ventura pour agression ayant entraîné des dommages, indiquant que l'écran protecteur de son téléphone avait été abîmé. L'employée ne montrait pas de signes de blessure.

L'avocat de Britney Spears s'est réjoui de cette décision dans les colonnes de People, le 1er septembre 2021, notamment du fait que les autorités reconnaissent cet incident comme "extrêmement mineur". "Ceci n'était rien de plus qu'un fait sensationnalisé par les tabloïds (...) Tristement, certains n'ont rien appris du passé et nous espérons sincèrement que les médias et les autres seront plus respectueux avec Mme Spears dans le futur", a regretté l'avocat de l'artiste.

TMZ.com avait notamment rapporté qu'il s'agissait d'une dispute entre Britney Spears et son employée, qui avait emmené ses chiens chez le vétérinaire. Le litige concernerait le bien-être des toutous. "Ses chiens sont d'une race sensible qui ont régulièrement des problèmes de santé. Elle avait donné des instructions claires sur la manière de s'occuper d'eux. Cette employée ne travaille désormais plus pour elle", avait commenté une source proche de l'artiste auprès de People. Britney avait pu retrouver ses chiens peu après cet incident.