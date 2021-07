Britney topless : elle reprend le contrôle de son compte Instagram et se lâche

Avec l'aide de sa mère et l'obtention d'un nouveau conseil - le précédent ayant été choisi par son père lui-même -, Britney Spears a lancé une procédure juridique visant à retirer à son père sa tutelle controversée qui lui confère tout contrôle sur ses finances et à le remplacer par un comptable indépendant. L'espoir et bel et bien là après des années de travail forcé et de contrôle sur sa fertilité : lundi, la juge Brenda Penny a annoncé trancher fin septembre sur la requête déposée pour retirer à Jamie Spears le contrôle de biens estimés à 60 millions de dollars.

"Je veux juste récupérer ma vie, ça fait treize ans et ça suffit. Je veux être capable de me marier ou d'avoir un bébé. Ce n'est pas le cas avec la tutelle. J'ai un stérilet donc je ne peux pas tomber enceinte. Je veux enlever ce stérilet et essayer d'avoir un autre bébé mais on m'empêche d'aller chez le docteur pour le faire retirer parce qu'on ne veut pas que j'ai un enfant. Je suis fatiguée de me sentir seule. Je mérite les mêmes droits que n'importe qui. Je mérite d'avoir une vie", avait-elle notamment plaidé à la barre.