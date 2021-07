Britney Spears libre et topless sur Instagram : elle subjugue ses fans

Alors que le mouvement #FreeBritney prend de plus en plus d'ampleur, Britney Spears semble gagner de plus en plus de libertés. L'artiste américaine a récemment été vue en train de conduire seule - une première en plusieurs années -, a témoigné pour la première fois des horreurs subies à cause de sa mise sous tutelle et a repris le contrôle de son compte Instagram.

Si la situation juridique est toujours aussi désavantageuse pour Britney Spears, elle profite pour l'instant de ces instants de liberté. Le samedi 24 juillet 2021, l'interprète de Toxic a publié une photo d'elle topless, vêtue d'un minishort, sur les réseaux sociaux. Déjà plus de 2 millions de personnes ont plébiscité le cliché. "That's hot", a complimenté Paris Hilton, de sa célèbre expression, extasiée.

Dans les commentaires, ses fans sont nombreux à prendre cette photo comme un message : Britney n'est plus là pour se laisser marcher dessus et compte bien reprendre petit à petit le contrôle de chaque partie de sa vie.