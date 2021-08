Bruce Springsteen : Sa fille Jessica décroche une médaille aux Jeux Olympiques !

Ce samedi 7 août, les Jeux Olympiques de Tokyo accueillaient notamment la finale de l'épreuve du saut d'obstacles par équipe en équitation. L'équipe américaine est arrivée en 2e position, offrant ainsi à la cavalière Jessica Springsteen la première médaille de sa carrière.

Au terme d'un barrage alors que les deux équipes étaient à égalité en tête avec 8 pénalités chacune, le titre est revenu à la Suède devant les Etats-Unis, qui comptait donc dans ses rangs Jessica Springsteen. Elle n'est autre que la fille du chanteur américain Bruce Springsteen et de son épouse Patti Scialfa ; l'artiste assiste régulièrement aux prestations de sa fille, notamment lors du jumping à Paris. La jeune femme, qui a partagé sa médaille d'argent avec ses co-équipières Laura Kraut et McLain Ward, était évidemment folle de joie.

Quelques heures plus tôt, Jessica Springsteen avait évoqué son bonheur d'avoir été sélectionnée dans l'équipe nationale pour ces Jeux décalés d'un an à cause de la pandémie de coronavirus. "J'ai un cheval [Don Juan van de Donkhoeve, NDLR] qui saute magnifiquement. Je suis vraiment ravie de la manière dont il saute", avait notamment précisé la jeune femme âgée de 29 ans. Nul doute qu'elle fêtera cela en rentrant aux Etats-Unis avec son amoureux Lorenzo De Luca. Auparavant, elle a fréquenté Nic Roldan.