Bruce Toussaint : Mort brutale de sa mère en pleine rue, il raconte ce terrible drame

Avec ce triste message, Bruce Toussaint a voulu partager sa peine, mais surtout saluer le corps médical et les forces de l'ordre. Il ne le précise pas, mais on imagine, qu'il était présent lorsque le coeur de sa défunte maman s'est arrêté de battre et que c'est lui qui a averti les secours. Une épreuve encore plus difficile.

Après avoir appris la nouvelle, nombreux sont les internautes à lui avoir envoyé un message pour adresser leurs condoléances et le soutenir. "Toutes mes sincères condoléances pour cette perte", a écrit Fatima Wane-Sagna, journaliste chez France 24. "Tellement désolée pour toi mon cher Bruce je t'envoie toutes mes pensées amicales et je t'embrasse fort", a quant à elle écrit l'animatrice d'Europe 1 Hélène Zelany. Des paroles qui devrait réconforter un peu Bruce Toussaint.

Nous lui adressons toutes nos condoléances, ainsi qu'à ses proches.