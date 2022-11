Bruce Toussaint : Rare sortie du journaliste avec sa femme Catherine pour Starmania

C'est sans doute l'un des spectacles les plus emblématiques. Après avoir été reporté à deux reprises, la faute au Covid-19, l'opéra-rock Starmania est enfin de retour ! C'est à la Seine Musicale de Paris (billetterie ici) que les plus nostalgiques vont pouvoir se replonger dans l'univers de cette oeuvre indémodable, jusqu'au 29 janvier 2023. Et certains chanceux ont eu l'occasion d'assister à l'avant-première qui a eu lieu le 8 novembre dernier. Ce sont surtout des people qui ont fait le déplacement pour découvrir ou redécouvrir le show créé en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon, dont Isabelle Boulay, Laurent Ruquier, Daphné Bürki, Pascal Legitimus, Laurence Ferrari ou encore Marc-Olivier Fogiel.

Le journaliste de BFMTV Bruce Toussaint était également de la partie ce soir-là. Et en charmante compagnie. En effet, sa femme de longue date Catherine Fruchon n'a pas manqué de se joindre à lui. Complices, ils ont alors volontiers pris la pose pour les photographes présents à l'événement. (Voir notre diaporama).

Bruce Toussaint heureux en ménage avec Catherine Fruchon

Il s'agissait sans doute là d'une petite sortie en amoureux bien méritée pour le couple qui a un emploi du temps chargé au quotidien. En effet, alors qu'on connaît bien l'activité de Bruce Toussaint, toujours prêt à faire le point sur l'actualité, son épouse est aussi du métier. Depuis 2011, elle travaille en tant que responsable du magazine Littérature Sans Frontières, émission diffusée de manière hebdomadaire à l'antenne de RFI (Radio France Internationale). Cette passion pour le journalisme qu'ils partagent ne pourrait faire plus plaisir au matinalier. "Et c'est avec elle que j'aime débriefer aussi parce que je sais qu'elle sera juste dans son analyse", confiait-il lors d'une interview pour Gala parue en avril dernier.

Aucun rififi dans l'air donc entre les amoureux qui ont par ailleurs été comblés par les naissances de leurs deux enfants, Noé et Lola. A 22 ans, cette dernière semble d'ailleurs vouloir suivre les traces de ses parents puisqu'elle est étudiante à l'IEJ (Institut Européen de Journalisme).

Si vous voulez assister à une représentation de Starmania (lien vers la billetterie), rendez-vous à la Seine Musicale jusqu'au 29 janvier 2023. Une tournée sera ensuite organisée dans toute la France.