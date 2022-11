Bruce Toussaint : Sa fille Lola, charmante brune, est elle aussi journaliste !

Le journalisme, c'est une histoire de famille chez les Toussaint ! Si l'on connaît bien le papa Bruce Toussaint, présentateur à l'antenne tous les jours sur la chaîne privée BFMTV, il est loin d'être le seul à débriefer de l'actualité au quotidien. En effet, sa femme Catherine Fruchon connaît elle aussi bien le métier. Depuis 2011, elle travaille en tant que responsable du magazine Littérature Sans Frontières, émission diffusée de manière hebdomadaire à l'antenne de RFI (Radio France Internationale). Une passion partagée pour l'information qui ne pourrait faire plus plaisir au matinalier. "Et c'est avec elle que j'aime débriefer aussi parce que je sais qu'elle sera juste dans son analyse", confiait-il lors d'une interview pour Gala parue en avril dernier.

Bruce Toussaint et Catherine ont par ailleurs eu deux enfants, Noé et Lola, qui pourraient bien suivre leurs traces à leur tour. C'est notamment la jeune fille âgée de 22 ans qui semble avoir un intérêt prononcé pour mener une carrière de journaliste. Elle fait d'ailleurs tout pour puisqu'elle est étudiante à l'IEJ (Institut Européen de Journalisme). "Elle s'y intéresse beaucoup. Elle suit des cours dans une école de journalisme, comme ça on est vraiment dans le genre de cliché complet (rires)", expliquait-il encore pour nos confrères. Et d'ajouter avec prudence : "Mais bon, elle a 22 ans, disons que c'est une possibilité pour elle et qu'elle fera ensuite le choix idéal pour sa vie. Mais c'est une forte probabilité". Sur son compte Instagram, la jolie Lola se plaît d'ailleurs à partager ses papiers signés de son nom. Elle travaille même déjà en tant que plume confirmée pour le site web de Paris Match.



Quant à son fils Noé, dont on ne connaît pas l'âge, difficile de savoir vers quelle voie il se dirige. Mais là encore, Bruce Toussaint pourrait tout à fait se faire à l'idée qu'il devienne lui aussi journaliste. "Je n'y serai pas opposé, au contraire. Ça pourrait même être un voeu secret de ma part (rires). Mais je le laisse tranquille !", a-t-il assuré à Gala.