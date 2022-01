Bruno Debrandt marié à Marie Kremer : photos de leurs adorables fils Nino et Gary

Bruno Debrandt incarne Yann Kandinsky dans le téléfilm Le voyageur, diffusé sur France 3 le 4 janvier 2022. Mais la grande traversée, c'est loin des caméras et des plateaux de tournage qu'il la vit chaque jour. Loin du tumulte et des enquêtes. Auprès de la comédienne Marie Kremer, il mène un quotidien paisible. Marié à sa douce depuis l'année 2012, il est papa de deux fils, Nino, né le jour de la Saint-Valentin 2016 - et qui a donc 5 ans ! - et un petit dernier, Gary, qui a vu le jour plus récemment, le 26 janvier 2019.

Bien sûr, comme tous parents, Bruno Debrandt et Marie Kremer protègent leurs enfants au maximum. Mais l'envie est parfois trop forte et, sur les réseaux sociaux, papa et maman partagent de rares instants de vie. C'est ainsi qu'il est possible de voir, de près ou de loin, Nino et Gary grandir à leur rythme. Bien que leurs visages soient le plus souvent camouflés par une ombre, un angle, un élément de décor, il est possible de l'affirmer : ils ont tous deux hérité de la chevelure blonde de leur mère !