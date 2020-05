Bruno Guillon : Qui est son épouse Marion ?

Ce samedi 9 mai 2020, France 2 diffuse La Grande Soirée du bêtisier, à partir de 21h05. Une émission présentée par Bruno Guillon. L'occasion d'en savoir plus sur l'intimité du comique et animateur radio de 48 ans. Vous savez désormais qu'il est marié à une certaine Marion, qui travaille elle aussi à la radio. Elle est chroniqueuse dans le 17-20 de RFM, au côté de Pat Angeli et Marie-Pierre Schembri. Elle est responsable de la pastille "Le saviez-vous ?".

Marion Guillon prête sa voix à des émissions comme Chasseurs d'apparts (M6), depuis janvier 2018, et a déjà travaillé comme comédienne pour Cora ou la SNCF. Ensemble depuis de très nombreuses années, Bruno et Marion ont accueilli un petit garçon prénommé Anatole en novembre 2008. Ils mettent d'ailleurs un point d'honneur à préserver l'intimité de sa famille. "J'ai la vie la plus rangée du monde. Le week-end est entièrement réservé à ma famille et mes amis. Je coupe mon télé­phone du vendredi midi au dimanche après midi", confiait-il à Public en mai 2014.

Bruno Guillon apprend d'ailleurs que la notoriété est peu importante dans l'éducation de son fils. "Je crois qu'il s'en fout. J'ai tout fait pour l'élever dans ce sens en tout cas. La notoriété, c'est quelque chose d'extrêmement éphémère, et j'ai moi-même un rapport très distant à ça. Si on y accorde trop d'importance, la chute est douloureuse. Je serais plâtrier peintre, ou tout autre type de profession, je pense que ça lui ferait exactement le même effet", avait-il confié à Femme actuelle en février dernier.

Bruno Guillon poursuit toujours sa carrière, lui qui a participé à l'émission Stars à nu (TF1) et même présenté un épisode de Tout le monde veut prendre sa place, à la place de Nagui, le 1er avril dernier. Pendant le confinement, il doit mettre de côté le tournage du jeu Les Z'Amours (France 2). L'occasion de passer plus de temps en famille.