Bryan Balsiger se fait une belle frayeur : expulsé de son cheval, des images impressionnantes !

C'est une scène qu'aucun fan d'équitation n'aime voir lors des concours ! Alors que le saut Hermès se déroulait ce week-end au Grand Palais à Paris, le jeune cavalier suisse Bryan Balsiger a vu sa jument Twentytwo des Biches chuter lourdement en avant, alors qu'il avait terminé son parcours du prestigieux évènement. L'animal, terrifié et blessé à la jambe, a ensuite eu du mal à se relever et s'est cabré plutôt violemment.

Après de longues minutes pour tenter de la calmer, les organisateurs ont réussi à lui poser une attelle à la jambe et à l'évacuer par van ambulance. Le cavalier et la propriétaire du cheval, Christiana Brechtbühl, étaient en pleurs mais ont réussi à avoir de bonnes nouvelles de la part d'organisateurs du concours, qui ont indiqué que la jument allait mieux. "Je voudrais vous donner des nouvelles de Twentytwo des Biches, la jument de Bryan Balsiger. Comme vous l'avez vu, ils sont tombés mais Twentytwo va bien. Elle est en direction de la clinique la plus proche, où elle va être prise en charge. Je tiens à remercier les équipes de secours, qui ont été très efficaces", a indiqué Sylvie Robert, en charge du concours, selon Eurosport.

"J'ai une pensée particulière pour sa propriétaire et son cavalier, qui ont été très émus de cet accident de parcours. Elle va bien, c'est le principal, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement". Le jeune cavalier avait pourtant commencé le concours avec le même cheval sans aucun problème. Petit prodige de l'équitation, celui-ci était arrivé 5e aux derniers Jeux Olympiques. Et, depuis le début de l'année, il avait enchaîné les podiums et faisait figure de favori pour monter une nouvelle fois sur la plus haute marche. Il a donc laissé la place au Français Kevin Staut, 41 ans, qui revenait après plusieurs années de disette. Chouchou du public, le Normand a expliqué qu'il se sentait comme chez lui sur le parcours.

"Gagner à Paris après deux années d'annulation, ça fait du bien. On a besoin d'éléments comme ça pour repartir ensemble, l'équipe de France et tous les cavaliers français, dans la bonne direction. Ca fait du bien à tout le monde. C'est ma victoire mais c'est aussi celle de tous les Français", a-t-il déclaré. Champion olympique en 2016, il n'avait pas participé aux Jeux de Tokyo en raison de chevaux trop faibles.