Guillaume Canet et Marina Hands, grands maîtres hippiques des Longines Masters

Il n'y a pas que le football en France, il y a aussi l'équitation ! Et nos sportifs l'ont prouvé ces derniers jours, au Parc des Expositions de Villepinte, lors du Longines Masters de Paris. Le dimanche 8 décembre 2019, le podium était entièrement bleu. Simon Delestre et son cheval Hermès Ryan ont remporté le Grand Prix 5 étoiles en s'imposant sur le parcours de saut d'obstacles devant, en deuxième et troisième positions, Kevin Staut – et son fidèle destrier For Joy van't Zorgvliet HDC – et Roger Yves Bost sur le dos de Sangria du Coty. Cocorico !

Cette configuration 100% frenchie est une première pour le Longines Masters. Les trois sportifs ont été applaudis chaudement par des milliers de personnes qui avaient bravé vents, marées et grève des transports en commun pour se rendre jusqu'à Villepinte, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans les tribunes, Benoît Magimel était présent au côté de sa superbe épouse Margot Pelletier. Mais les célébrités ne se cachaient pas toutes sur leur siège. Certaine ont même participé au spectacle en tenant les rênes de la compétition : Guillaume Canet, par exemple, ou encore Marina Hands.

Ce sport m'aide à avoir les pieds bien sur terre

S'il se décrit comme un "amateur", le compagnon de Marion Cotillard dispose bel et bien d'une licence professionnelle qui lui permet de participer aux compétitions hippiques. Le samedi 7 décembre 2019, il a notamment sauté des barres d'1m45 mais n'est pas parvenu à se hisser en tête du classement. Et pour cause ! "Ce sport m'aide à avoir les pieds bien sur terre, a-t-il expliqué à Wendy Bouchard sur Europe 1. Mais je n'étais pas dedans. Autant il y a deux-trois ans j'arrivais à combiner l'équitation et le cinéma, autant cette année, ça a été très difficile pour moi, avec les trois films qui sont sortis. La promo, la pression..." Il pourra effectivement se consoler à l'aide du succès qu'il remporte auprès des cinéphiles français.