Bryan Callen (Joker, Very Bad Trip) : Sa femme demande le divorce

En plein boum professionnellement, avec une présence constante au petit écran grâce à son rôle principal dans la sitcom Schooled lancée en 2019 (spin-off de The Goldbergs où il n'avait qu'un rôle secondaire) et une apparition la même année dans le blockbuster Joker porté par la performance extraordinaire de Joaquin Phoenix, Bryan Callen est en revanche moins à la fête côté vie personnelle : sa femme a demandé le divorce, selon une information dévoilée par TMZ.com.

Amanda Humphrey, qui avait épousé en octobre 2008 l'acteur américain vu également dans la trilogie Very Bad Trip, a déposé vendredi 7 février 2020 auprès de la cour supérieure de Los Angeles sa demande en vue de mettre fin à leur mariage, qui a produit des enfants. Nos confrères américains ne sont en revanche pas en mesure de détailler les raisons qui ont pu conduire à la fin de leur couple.

Né à Manille aux Philippines de parents américains et élevé jusqu'à ses 14 ans en divers endroits du monde en raison de la carrière de son père dans la finance internationale, Bryan Callen a commencé à s'illustrer en 1995 sur MADtv avec ses personnages hauts en couleur et ses imitations variées de personnalités publiques, de Bill Clinton et Arnold Schwarzenegger à Jim Carrey et Robert De Niro. Devenu par la suite un visage connu du monde des plateaux télé et des scènes de tout le pays avec ses spectacles de stand-up, il a au fil des ans cumulé un nombre copieux d'apparitions dans l'univers des séries : après Oz et Frasier à la fin des années 1990, le public a pu le voir dans New York : unité spéciale, Les Experts : Las Vegas puis Miami, A la Maison Blanche, Sex and the City, Sept à la maison, NYPD Blue, Californication ou encore How I Met Your Mother.

Son CV artistique comporte également quelques lignes dans le registre du cinéma : gérant de bar dans la comédie Bad Santa, assistant dans Scary Movie 4, dealer dans Blackout total... Mais c'est surtout avec le réalisateur Todd Phillips qu'il a connu ses plus belles opportunités : après une première apparition dans la comédie Old School (2003), il s'était retrouvé à jouer le wedding planner (Eddie) dans Very Bad Trip (2009) avant de devenir patron (Samir) d'un club de strip-tease à Bangkok dans la suite des (més)aventures de la bande de Stu, Very Bad Trip 2 (2011), et en 2019 il a retrouvé le cinéaste pour son projet le plus marquant à se jour, Joker, campant un collègue de travail du personnage culte incarné par Joaquin Phoenix.