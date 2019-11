Bryan Mialoundama : Le jeune acteur de "Hors normes" interpellé pour violences

Alors que le film Hors normes continue d'attirer de nombreux spectateurs au cinéma, l'un de ses acteurs vient de passer la nuit en détention provisoire. Comme l'a rapporté Le Parisien le 21 novembre 2019, le jeune Bryan Mialoundama est soupçonné d'avoir participé à une violente rixe en octobre dernier, à Avon, en Seine-et-Marne.

Les faits remontent au 26 octobre, lorsque deux rixes ont éclaté entre des jeunes d'Avon et d'autres venus de Montereau-Fault-Yonne. Selon nos confrères, plus d'une trentaine de personnes se sont battues : pas moins de douze mineurs ont été interpellés et sept blessés ont été à déplorer. "On voit des battes de cricket, des béquilles, une feuille de boucher", a rappelé la procureure de la République. Mais selon son avocat, Bryan Mialoundama n'est pas un des instigateurs : "À aucun moment, il n'est venu avec une arme alors que les gens d'Avon en avaient, comme en témoignent les images de la vidéosurveillance. Il a pris un couteau au sol pour se défendre."

En soulignant le fait que le casier de son client est vierge et qu'il est prochainement attendu pour un tournage de trois jours pour la cérémonie des César, Maître Mohamed Djema a demandé la relaxe du jeune acteur. Le procès a été renvoyé au 9 décembre prochain.