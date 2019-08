Busta Rhymes : Embrouille en avion... à cause d'un compartiment à bagages !

Après avoir pleuré la mort de Nipsey Hussle, assassiné le 31 mars 2019 à Los Angeles, la planète Rap s'inquiète pour A$AP Rocky, dont le procès pour agression se poursuit à Stockholm. Désormais, elle s'étonne d'un incident impliquant Busta Rhymes : l'artiste s'est disputé en avion, à cause d'un compartiment à bagage.

L'info est signée People. Le site américain révèle que Busta Rhymes (de son vrai nom Trevor George Smith Jr.) a été approché par les autorités britanniques, à l'issue d'un vol New York - Londres de la compagnie British Airways. Au cours du voyage, Busta Rhymes s'est disputé avec un passager au sujet de l'espace dans un compartiment à bagage. "L'artiste est devenu furieux... il était au-dessus du siège de mon épouse et elle était terrifiée", a confié un homme présent dans l'avion.

Au cours de l'échange, Busta Rhymes s'est exprimé à haute voix, s'en prenant à un autre passager. "Continue de me regarder et de rire. Nous sommes tous des adultes. Il n'y a aucune raison expliquant que vous preniez part à cette discussion qui n'avait rien à voir avec vous", lui a dit le rappeur de 47 ans. À l'atterissage à l'aéroport d'Heathrow, des agents sont montés à bord de l'avion et one discuté avec Busta Rhymes et les autres personnes impliquées dans la querelle. Aucune arrestation n'a été faite.