C'est quoi ce look ! Philippe Etchebest s'affiche avec un style improbable

Le tournage de Top Chef est en cours et visiblement, ça s'éclate en coulisses ! Les abonnés Instagram de Philippe Etchebest ont pu le constater. Lundi 6 décembre 2021, le cuisinier à la carrure de rugbyman a dévoilé une photo inattendue en story du célèbre réseau social de partage d'images.

Les téléspectateurs l'ont déjà vu avec un look casual jean-pull, rien de bien original. Philippe Etchebest s'est déjà montré avec un style de rockeur (pour ceux qui l'ignorent encore, le chef est batteur dans un groupe de musique). Cette fois, difficile de décrire son nouveau coup de coeur vestimentaire... ou plutôt coup de folie !

L'intransigeant chef qui fait trembler les participants à l'émission Cauchemar en cuisine s'est montré avec un top léopard que même la mentor des Reines du shopping Cristina Cordula n'aurait pas osé porter, et des lunettes de soleil de stars que Nabilla pourrait arborer. "C'est déjà lundi. On retourne sur le tournage de Top Chef pour la dernière ligne droite", écrit-il en légende. S'il n'avait pas fait cette précision, on aurait pu croire que le cuisinier partait en soirée. Pas de signe d'une quelconque toque ou d'un tablier mais son complice le juré Paul Pairet est à ses côtés.

D'ailleurs, le duo passe beaucoup de temps ensemble. Comme on a pu l'apprendre Philippe Etchbest a fait récemment découvrir sa région (bordelaise) à son complice. Ensemble, ils ont même supporté les joueurs de Union Bordeaux Bègles (rugby). Ils ont ensuite cuisiné ensemble avant de faire un tour à moto dans les rues Bordeaux. Enfin, ils ont rencontré Lascar et Twisteur, c'est à dire, un âne et un poney (qui appartiennent à Philippe Etchebest ?).

La très appréciée émission Top Chef devrait revenir sur les écrans au début de l'année 2022 et à en croire ce post décalé de Philippe Etchebest, la saison promet de la bonne humeur, des coups de folie et de l'originalité !