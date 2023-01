C l'Hebdo : Un chroniqueur quitte brutalement l'émission, il s'explique sur les raisons de son départ

Trois petits tours et puis s'en va. Le 29 janvier 2023, Pierre-Emmanuel Barré a révélé qu'il ne ferait pas son retour dans C L'hebdo (France 5). L'humoriste de 39 ans a rapidement expliqué pour quelle raison il n'était pas sur le plateau samedi dernier.

C'est le 7 janvier dernier que Pierre-Emmanuel Barré a rejoint l'équipe d'Ali Baddou. Mais surprise, le 28 janvier dernier, il n'était pas sur le plateau pour assurer la chronique. Une décision qu'il a annoncée un peu plus tôt dans la journée à la grande surprise de l'équipe comme l'ont dévoilé nos confrères de Puremédias. Et c'est auprès de nos confrères du Parisien qu'il a choisi de s'exprimer sur les raisons de son départ précipité. "Je ne serai pas en plateau. Ni ce soir ni les suivants. On m'a demandé d'enlever trop de choses dans ma chronique pour que ce soit acceptable de mon côté et France Télévisions ne souhaite donc pas qu'elle soit diffusée", a-t-il confié dans un premier temps.

Et hors de question pour Pierre-Emmanuel Barré de tolérer cela. "Ce n'est pas possible pour moi de travailler pour eux et pour eux de travailler avec moi. Un petit air de déjà-vu", a conclu l'humoriste qui, en 2017, avait quitté France Inter avec perte et fracas. La raison ? La station avait refusé de diffuser l'un de ses sketchs. Egalement interrogée par Le Parisien, Justine Planchon, présidente de Mediawan Productions qui produit l'émission a répondu : "Je ne remets pas en cause son talent. Il n'en manque pas et c'est pour cette raison que l'on a pensé à lui. Mais il y a un désaccord de ton entre ses chroniques et celui qu'on a construit dans notre émission. On tente régulièrement des choses. Ce rendez-vous n'a pas pris, c'est dommage."

Une semaine avant son départ, Pierre-Emmanuel Barré s'en était pris à Cyril Hanouna. Ce dernier avait reproché à l'État de donner 4 milliards d'euros à France Télévisions et à Radio France. Une histoire qui avait inspiré l'humoriste. "J'ai vu tous les bobos qui se sont soulevés. J'ai vu un sketch sur France 5 d'une nullité d'un mec qui s'appelle 'P'tit con', il porte bien son nom... Je ne sais pas comment il s'appelle vraiment, c'est un boloss, un gugusse, un guignol qui a fait un sketch nullissime", avait répondu le présentateur dans Touche pas à mon poste.