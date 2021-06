Camélia Jordana, Ayem Nour et Aïssa Maïga réunies pour célébrer la diversité au Festival Plurielles

Le cinéma se conjugue au féminin, du 11 au 19 juin 2021, du côté de la ville de Compiègne. Maintenant que les salles ont réouvert leurs portes, et que les évènements peuvent avoir lieu - dans la mesure du possible et en respectant des règles sanitaires très strictes -, le Festival Plurielles a pu prendre place pour sa quatrième édition dans l'Oise. Après une cérémonie d'ouverture haute en couleurs et en talent, comédiennes et comédiens, réalisatrices et réalisateurs se sont à nouveau regroupés pour la troisième soirée de l'évènement.

Quentin Delcourt, le directeur du festival, s'était entouré des trois présidentes du jury du festival, Emmanuelle Béart, Aïssa Maïga et Anne Parillaud, mais aussi de Camélia Jordana, Linh-Dan Pham, Enora Malagré, Gaia Weiss, Ayem Nour, Yoshi Oida, Frédéric Chau, Guang Huo, Boulomsouk Svadphaiphane, Laurence Maunier, Virginie Verrier, Nathalie Marchak et ses enfants, Sarah Stern, Anissa Bonnefont, Djanis Bouzyani, Anastasia Mikova et Laurence Meunier. Isabelle Adjani, Yamina Benguigui et Djanis Bouzyani étaient également de la partie, dignes représentants du film Soeur, mis à l'honneur par Plurielles et présenté en France en cette occasion seulement.