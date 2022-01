Cameron Diaz amoureuse de Benji Madden : déclaration enflammée pour leurs 7 ans de mariage !

La comédienne Cameron Diaz, 49 ans et Benji Madden, 42 ans, ont fêté le 7eme anniversaire de leur mariage ce vendredi. Le musicien a posté une photo pour le moins mystérieuse mais bien à l'image de ce couple discret.

L'actrice, qui s'est illustrée dans des rôles sulfureux au cinéma (Vanilla sky, Bad teacher) mène aujourd'hui une vie sentimentale stable et épanouie. Sur Instagram Benji a rendu hommage à sa compagne à travers un texte émouvant "7 ans de mariage aujourd'hui. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille comme celle-là. Bonheur, paix, loyauté, équilibre avec passion et sincérité. La vraie vie. L'unique vrai défi que nous avons relevé est de ralentir le temps car la vie va si vite sur le boulevard du temps. Cameron Diaz, joyeux anniversaire. Je t'aime."

On comprend mieux pourquoi la célèbre blonde de Mary à tout prix a craqué pour ce guitariste romantique !

Les frères et amis de Benji n'ont pas tardé à réagir à la publication. "Vous êtes les meilleurs de tous les temps" et "le vrai amour toujours" ont commenté respectivement Joel et Josh Madden. De cet amour si fort est née leur petite fille Raddix en 2020.