Cameron Diaz : Confuse, son live provoque le rire des internautes

Star du film Charlie's Angels, rien n'est impossible à la magnifique et trépidante Cameron Diaz. Pas même de s'adapter aux nouvelles technologies et notamment au réseau social Instagram. Aidée par des notes (peut-être écrites préalablement par son époux Benji Madden ?), la maman de Raddix a tenté d'interviewer la fondatrice et PDG de Beekeeper's Naturals, Inc., Carly Stein pendant un live Instagram le 15 mai 2020.

Quelques minutes après avoir débuté son live, l'actrice de 47 ans s'est finalement rendue compte qu'elle était en direct et que la visioconférence avait commencé. Mais pour Cameron, le plus dur reste à accomplir : épingler le commentaire de son invitée pour pouvoir l'appeler en direct. Hésitante, Cameron répète à haute voix les manipulations à faire : "Je vais essayer de l'épingler pour que tout le monde sache ce que nous faisons ici aujourd'hui... Alors... Je le poste, mais je sais que je suis censé dire je l'"épingle"". L'actrice met ensuite ses lunettes pour relire ses notes et espérer y trouver la solution.

Finalement, la star du film Mary à tout prix réussit l'exploit et Carly apparaît à l'écran ! Ovation des internautes qui félicitent Cameron, celle-ci s'applaudissant seule dans son salon. Une prouesse qui a sûrement été facilitée par les explications de son époux, Benji. Très amoureuse du guitariste de Good Charlotte, Cameron avait d'ailleurs confié lors d'un live en avril 2020 toute la chance qu'elle avait de vivre avec Benji. Comblée, elle racontait : "Benji est un père tellement incroyable. J'ai tant de chance qu'il soit le père de mon bébé. Il est incroyable."