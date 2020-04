Cameron Diaz : Rare apparition de la jeune maman avec son mari

Rares sont les apparitions publiques de Cameron Diaz. Le 20 mars 2020 à Los Angeles, l'actrice américaine a été aperçue alors qu'elle faisait ses courses avec son mari Benji Madden. Une sortie certes banale, mais qui attire malgré tout l'attention des médias tant la star se fait discrète, surtout depuis qu'elle est devenue maman. En pleine période de confinement, la star avait préféré laissé son tout jeune bébé à la maison.

Le 3 janvier dernier, la comédienne de 47 ans a surpris son monde en annonçant qu'elle était devenue mère pour la première fois : "Nous sommes extrêmement heureux, bénis et reconnaissants de commencer cette nouvelle décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden (...). Même si partager cette nouvelle nous comble de joie (...) nous ne publierons pas de photos ni ne communiquerons d'autres détails, si ce n'est qu'elle est vraiment vraiment mignonne !" Le certificat de naissance révélé par The Blast quelques jours plus tard a précisé que la petite fille, née le 30 décembre 2019 au Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles, s'appelait Raddix Chloe Wildflower Madden. Elle serait née par "maternité de substitution ou adoption".



Cette naissance est arrivée près de cinq ans jour pour jour après le mariage de Cameron Diaz et Benji Madden, célébré lors d'une cérémonie intime chez eux, à Beverly Hills. Retraitée des plateaux de tournage depuis 2014, la star de Mary à tout prix profite pleinement de son nouveau rôle de maman, tant et si bien qu'elle a refusé l'aide d'une nounou : "Cameron veut passer chaque seconde avec son bébé", a expliqué une source de People en janvier dernier.