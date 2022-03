Cameron Diaz et Matt Dillon séparés : l'acteur dévoile les raisons de leur rupture

La comédie culte des frères Farrelly Mary à tout prix sera en diffusion sur TFX ce soir à 21h05. L'occasion pour les téléspectateurs de voir ou revoir la belle Cameron Diaz dans la peau de Mary, une jeune femme très courtisée qui devra choisir parmi des prétendants prêts à redoubler d'ingéniosité pour mettre le grappin sur la fille de leur rêve. Un film qui avait réuni à l'écran Cameron Diaz et Matt Dillon alors qu'ils avaient été en couple au milieu des années 1990.

Avant de rencontrer son mari actuel Benji Madden, la comédienne de 49 ans avait connu une idylle de trois ans avec le chanteur Justin Timberlake. Et encore avant, elle avait été en couple avec l'acteur Matt Dillon. Les deux ex amants s'étaient rencontrés alors qu'ils tournaient chacun de leur coté un film dans le Minnesota (Feeling Minnesota pour Cameron Diaz, Beautiful Girls pour Matt Dillon). L'ancien mannequin n'était pas avare de compliments à l'époque au sujet de son amoureux. Aussi, elle déclarait à Rolling Stone : "Matty est le meilleur, il est unique en son genre... il n'a jamais pris le chemin commercial. Il est intelligent, poétique, entier, vrai. Et il est terre-à-terre. Matt est le plus grand."

Pourtant, l'idylle ne dure pas. Après la sortie de Mary à tout prix, où le couple partage l'affiche avec Ben Stiller, il décide de se séparer. Des années plus tard, l'acteur de Rusty James avait expliqué à Parade : "Je suis tombé amoureux. C'est une chose très puissante quand on ressent ça pour quelqu'un. Cameron était une muse pour moi. Je n'avais jamais eu de relations émotionnelles profondes." L'acteur avait révélé pour Rolling Stone les raisons de leur rupture : "C'était la course, nous étions très proches mais c'était la course. Elle vivait à Los Angeles, je vivais à New-York, c'était difficile. C'était la course, il n'y a pas d'autres raisons."

Les plus nostalgiques ne bouderont pas leur plaisir de retrouver ce couple mythique sur leur écran ce soir sur TFX à 21h05. Surtout depuis que la star s'est éloignée des plateaux de tournage en 2014. La star passe aujourd'hui son temps entourée de ses proches, à savoir son mari Benji Madden et sa fille Raddix.