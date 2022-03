Cameron Diaz néglige son apparence depuis qu'elle a pris sa retraite : "Je suis comme un animal sauvage"

L'ex-actrice Cameron Diaz n'est sûrement pas consciente de sa beauté. Dans une interview qu'elle a accordée à Michelle Visage sur le podcast de la BBC Rule Breakers, la star de Bad teacher a raconté à quel point sa vie avait changé depuis qu'elle s'est retirée de l'industrie cinématographique après son rôle de Miss Hannigan dans Annie en 2014.

A propos de la superficialité du milieu de cinéma, la maman de Raddix a confié qu'elle était tombée dans un monde où la beauté est le but ultime des gens. "Je suis absolument une victime de toutes les objetisations et exploitations que subissent les femmes", a-t-elle regretté avant de poursuivre : "J'ai moi-même participé à ce système à certains moments. C'est difficile, c'est difficile de ne pas se regarder et de ne pas se juger par rapport aux marqueurs de beauté. Mais je pense que c'est une des meilleures choses... Ces huit dernières années j'ai été sauvage et libre. Je suis comme un animal sauvage, comme une bête. La dernière chose à laquelle je pense dans la journée c'est à quoi je ressemble." L'ancienne vedette de Mary à tout prix a ajouté que se regarder dans le miroir pendant des heures chaque jour était "toxique" pour une actrice.

Au cours de la conversation, l'ancienne reine des Golden Globes a révélé qu'elle n'avait jamais fait beaucoup d'efforts pour entretenir sa beauté, même si elle avoue volontiers qu'elle possède "un milliard de produits sur ses étagères" : "Je ne fais littéralement rien. Je ne lave jamais mon visage. Si j'ai de la chance, je me dis deux fois par mois 'oh je ferais bien de mettre ça, une fois ça a marché, non ?', je ne suis plus dans l'idée de mettre mon énergie là-dedans."

Aujourd'hui, Cameron Diaz profite de sa vie de famille, qu'elle a construite avec Benji Madden, son mari depuis maintenant sept ans. Ensemble, ils ont accueilli la petite Raddix, née en 2020. Désireuse d'une vie plus simple et plus saine, la star avait rendu hommage à son compagnon en 2017 pour E ! News : "Les femmes sont beaucoup considérées comme des objets (...) D'une manière ou d'une autre mon mari m'a montré que ce n'est pas une manière d'avoir une relation et d'être égaux."