Cameron Diaz s'explique sur ce qui l'a poussée à arrêter le cinéma

"J'en suis là et c'est la chose la plus épanouissante que j'ai fait de ma vie. Avoir une famille, être mariée et avoir notre petit noyau familial. C'est la plus belle chose, ajoute Cameron Diaz. Je n'ai pas ce qu'il faut pour produire un film. Toute mon énergie est là." L'épouse du musicien du groupe Good Charlotte Benji Madden et maman de la petite Raddix (née en décembre 2019) n'enchaîne plus les tournages et les avant-premières, mais reste une femme comblée !

Dans une précédente interview datant de juillet 2020, Cameron Diaz avait levé le voile sur sa vie de maman. "Ça passe si vite (...). Littéralement, chaque jour, il y a des progrès, ce n'est plus le même bébé que la veille, avait-elle expliqué dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. Mais c'est si gratifiant de pouvoir être témoin de cette évolution, d'en faire partie et d'aider, simplement la laisser être elle-même, c'est juste incroyable. C'est la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée, à Benj et moi. Nous sommes si heureux."

Elle avait ajouté : "Nous avons Baby Shark en boucle, la chanson d'Elmo, nous passons Sesame street... C'est fou. Nous ne faisons que danser ici. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on disait 'Je ne jouerai jamais cette musique pour mon enfant'. Mais quand tu vois leur réaction, ils sont si réceptifs. C'est comme si elle changeait."

Cameron Diaz s'est éloignée d'Hollywood et ne regrette pas son choix...