Cameron Diaz, sa fille Raddix (5 mois) : Elle "adore être maman"

Pour Cameron Diaz (47 ans) et Benji Madden (41 ans), accueillir la petite Raddix (5 mois) est un véritable rêve devenu réalité. Comme une source proche du couple l'a confié à People Magazine le mercredi 10 juin 2020, ils sont très heureux d'être devenus parents, même en pleine pandémie.

"Malgré tout ce qu'il se passe, Cameron et Benji passent leur meilleure année, en tant que famille. Ils forment l'équipe parfaite et adorent être parents", a confié cette source restée anonyme. Cameron Diaz et Benji Madden avaient choisi de se confiner à leur domicile, pour passer du temps avec leur fille Raddix, mais aussi avec le frère jumeau de Benji, Joel Madden, membre du groupe Good Charlotte et époux de Nicole Richie.

"Pendant des années, Cameron a voulu devenir mère. Elle adore le fait d'être une maman plus qu'elle ne l'avait imaginé", a ajouté cette même source.

En janvier dernier, Cameron Diaz et Benji Madden annonçaient conjointement l'arrivée de leur petite Raddix. "Bonne année de la part des Maddens ! Nous sommes si heureux, reconnaissants et bénis de commencer cette décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden. Elle a instantanément volé nos coeurs", avait joliment déclaré l'actrice américaine sur les réseaux sociaux.

Pour la fête des Mères, Benji Madden avait écrit de tendres mots à Cameron Diaz. "Que ce soit en se réveillant super tôt pour prendre soin de tout le monde (3 humains et une douzaine d'animaux) ou en faisant toutes les recherches et lire pour être certains qu'on soit les meilleurs parents pour notre fille, elle est une force de la nature et j'en suis très reconnaissant", avait-il écrit.