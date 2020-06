Aure Atika : Rare photo de sa fille Angelica pour la fête des Mères

Pour la fête des Mères, Aure Atika a choisi de célébrer sa belle complicité avec sa fille Angelica (18 ans). Le dimanche 7 juin 2020, l'actrice française a publié une jolie photo d'elle et de sa fille lors d'une balade en montgolfière. Elle dépose un tendre baiser sur son front. "What a gift being a mother ["Quel cadeau d'être une mère", NDLR]", écrit-elle en légende. Un joli moment "liké" plus de 2 700 fois.

Angelica a elle aussi tenu à célébrer la fête des Mères, en publiant plusieurs photos d'elle dans sa story Instagram, notamment une photo assez ancienne, datant de l'époque où elle n'était qu'une enfant. On pouvait également découvrir une séquence hilarante, tirée de leur voyage au Japon l'été dernier, lors de laquelle Aure Atika semble profiter d'un massage plutôt énergique... "Bonne fête ma petite maman", a écrit Angelica en légende.