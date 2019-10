Aure Atika, sa fille et la mort de Philippe Zdar : "Cette douleur et ce manque"

Aure Atika a accordé une interview à Gala pour faire la promotion de la série Pour Sarah (TF1) dans laquelle elle incarne un capitaine de gendarmerie. L'occasion d'évoquer ce nouveau rôle, mais aussi de se livrer sur le drame qui a marqué ces derniers mois : la mort de son ancien compagnon, Philippe Zdar, qui est le père de sa fille Angelica (17 ans).

Questionnée sur la possibilité que son livre, Mon ciel et ma terre (éd. Fayard), devienne un jour un film, Aure Atika avoue n'être pour l'instant pas très à l'aise avec cette idée. "Je ne sais pas. Compte tenu des événements que nous venons de traverser, j'ai surtout besoin de légèreté", explique-t-elle, en faisant référence à la mort de Philippe Zdar. Le musicien du groupe Cassius avait trouvé la mort le 19 juin 2019, en chutant accidentellement du 3e étage de son immeuble parisien. Il a laissé derrière lui trois enfants : Angelica, mais aussi James (9 ans) et Pénélope (5 ans), issus de sa relation avec la créatrice Dyane de Serigny.

Aure Atika confie que la mort de Philippe Zdar a été "un choc pour Angelica, pour ses frère et soeur, pour leur maman Dyane et pour moi". "Le plus déchirant est de sentir son absence dans le regard de ses enfants. Philippe et moi avions perdu l'un de nos parents jeunes et s'il y a bien une chose qu'on ne voulait pas, c'est que nos enfants connaissent cette douleur et ce manque", déplore-t-elle.