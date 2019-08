Mort de Philippe Zdar : Vibrant hommage de sa fille Angelica, photos de famille

Quelques semaines après la mort de son père, Angelica a tout de même excellé aux épreuves anticipées du baccalauréat, faisant la grande fierté de son papa disparu. Des résultats brillants qu'elle a fêté avec sa maman et des proches, en faisant un grand voyage au Japon. Là-bas, elles ont organisée une poignante cérémonie d'hommage. "Nous avons passé toute une matinée fabuleuse dans un des plus petits temples zen de Kyoto, où le moine Kidoh, sa femme Clara et leur délicieuse fille Anna nous ont si merveilleusement bien accueillies. Kidoh Sugimoto a célébré une cérémonie zen en la mémoire de Philippe, Fifou, Zdar, Zdarounet. Nous avons bu le thé, discuté, ri, prié, récité et c'était juste sublime", nous avait tendrement appris Aure Atika sur Instagram.

Ce n'est pas la première fois que la jeune Angelica rend hommage à son papa. En juin dernier, elle avait écrit un texte plein de sensibilité à l'attention du musicien : "Cher papa, les mots ne seront jamais suffisants pour pouvoir tout exprimer. Les gestes non plus, malheureusement. Rien n'arrivera à me faire sortir tout ce que j'ai sur le coeur, si ce n'est que ta présence physique, tes blagues, ton rire, ta philosophie, ta musique, tes câlins, tes 'je t'aime', tes encouragements, ta voix, tout simplement toi. Je ne réalise pas encore entièrement, c'était si brutal et inattendu..."

Angelica est la seule fille issue de l'union entre Philippe Zdar et Aure Atika. Depuis, le membre du duo Cassius avait retrouvé l'amour avec Dyane de Serigny, avec qui il a accueilli deux enfants, James (9 ans) et Pénélope (5 ans). La créatrice de mode, à la tête de la marque Miko Miko, a également rendu hommage à son compagnon disparu en publiant une photo de Zdar avec ses deux jeunes enfants, pour les trois mois de sa disparition.