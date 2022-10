Lena Situations avec une tresse interminable face à Aure Atika, dévoilant ses sublimes jambes à la Fashion Week

Léna Situations (Léna Mahfouf) aura marqué les esprits lors cette Fashion Week parisienne. Le mardi 27 septembre, la vidéaste et influenceuse la plus puissante de France a fait parler lors du Etam Live Show, dans un look en string et fesses apparentes. Ce lundi 3 octobre, c'est cette fois-ci bien couverte que la jeune femme de 24 ans est apparue au défilé Lanvin, mais avec un détail très remarqué. En effet, vêtue d'un épais manteau blanc, bien au chaud, Léna Situations arborait une tresse interminable, de quoi rendre même jalouse Raiponce. Elle n'était pas la seule personnalité à avoir fait le déplacement pour admirer les nouvelles créations de Bruno Sialelli, directeur artistique de la maison de luxe française.

Si Léna Mahfouf était couverte d'un épais manteau, à l'instar de Camélia Jordana, elle aussi de blanc vêtue, Aure Atika, elle, avait décidé de dévoiler ses sublimes gambettes. Dans un ensemble bleu gris, avec une mini jupe, l'actrice de 52 ans était divine. La ravissante maman d'Angelica, 20 ans, son parfait sosie, était entourée de Lukas Ionesko et de l'humoriste Fary Lopes pour ce défilé. Le premier rang du défilé Lanvin était des plus prestigieux. La griffe Lanvin a pu présenter sa collection printemps-été 2023, devant un parterre de célébrités. Anaïs Demoustier était ainsi assise aux côtés de Valeria Bruni Tedeschi. On a également pu compter la présence de Sarah Rafferty et Farida Khelfa, toutes deux auprès de la grande Isabelle Adjani.

Les jambes d'Aure Atika font sensation

Coco Rochas, Ashley Graham, la rappeuse Doja Cat, son styliste Brett Alan Nelson, vêtu tel un étrange cosmonaute de guirlandes métallisées, ou encore la chanteuse Ava Max et Erin Wasson ont aussi fait le show. Quelques heures plus tôt, Léna Situations avait déjà fait sensation avec son interminable tresse, lors du défilé Stella McCartney, qui a lui aussi attiré son lot de stars avec Tina Kunakey, Tony Parker amoureux ou encore Paris Jackson. La Fashion Week vit ses derniers instants mais n'a pas dit son dernier mot.