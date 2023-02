Aure Atika : Sa fille Angelica, 21 ans, troublant mélange de sa sublime mère et de son père décédé tragiquement

Aure Atika est une maman fière. Ce mardi 7 février 2023, elle s'est emparée de son compte Instagram pour souhaiter un bon anniversaire à sa fille Angelica, qui souffle sa 21ème bougie. La célèbre actrice, qui tient notamment l'un des rôles principaux dans le film La Vérité si je mens !, a partagé une multitude de photos de son enfant à tout âge, l'occasion de constater que la ravissante jeune femme est le parfait mélange de sa mère mais aussi de son défunt père, Philippe Zdar.

Ce dernier est pour rappel brutalement décédé en juin 2019 après une chute accidentelle depuis un balcon. Le musicien du groupe d'électro Cassius laissait derrière lui Angelica, son aînée, mais aussi ses cadets, James, 11 ans et Penelope, 7 ans, nés de ses amours avec Dyane de Serigny. Cette triste et soudaine disparition a bien entendu sonné comme un drame pour la famille. "Ça a été un choc pour Angelica, pour ses frères et soeurs, pour leur maman Dyane et pour moi. Le plus déchirant est de sentir son absence dans le regard de ses enfants", déclarait Aure Atika dans une interview accordée à Gala.

Très très très fière de toi

L'actrice avait ensuite organisé un voyage au Japon avec sa fille, histoire de changer d'air et de reprendre du poil de la bête. Là bas, "un moine zen de Kyoto nous a expliqué : 'Le contraire de la mort est la naissance. Entre les deux se trouve la vie'. Et il faut continuer de la remplir. De la célébrer. Je m'y emploie, de tout mon coeur", confiait également la maman d'Angelica dans les pages du magazine. Un séjour qui n'a fait que renforcer les liens entre les deux femmes.

À noter que l'année dernière, Aure Atika partageait déjà une montagne de clichés de sa fille sur ses réseaux sociaux, à l'occasion de ses 20 ans, un âge symbolique. "20 ans ! Très très très fière de toi", avait-elle commenté dans sa story, avant de partager une photo dossier, en précisant qu'elle allait se faire "gronder" par sa fille pour l'avoir postée. Mais comme on dit : qui aime bien châtie bien !