Aure Atika et la mort du père de sa fille : après le "choc", ce voyage pour se reconstruire

Le mardi 12 janvier 2021, on retrouve Aure Atika dans le film Tout pour être heureux, sur NRJ 12. Les fans de la comédienne savent que sa vie a récemment été marquée par le décès de son ancien compagnon, le musicien Philippe Zdar, père de sa fille Angelica (18 ans). Le membre du groupe Cassius est mort accidentellement en chutant de son immeuble parisien, le 19 juin 2019.

Quelques mois plus tard, Aure Atika se confiait sur cette perte tragique dans les colonnes de Gala. Elle décrivait "un choc pour Angelica, pour ses frère et soeur, pour leur maman Dyane et pour moi". Après avoir été longtemps en couple avec l'actrice, Philippe Zdar avait refait sa vie au côté de la créatrice Dyane de Sérigny. Ensemble, ils avaient accueilli deux enfants, James (10 ans) et Pénélope (6 ans). "Le plus déchirant est de sentir son absence dans le regard de ses enfants. Philippe et moi avions perdu l'un de nos parents jeunes et s'il y a bien une chose qu'on ne voulait pas, c'est que nos enfants connaissent cette douleur et ce manque", avait déploré Aure Atika.

Après la mort de Philippe Zdar au début de l'été, Aure Atika et sa fille Angelica embarquaient pour un voyage thérapeutique et hautement symbolique au Japon. Elles avaient choisi de lui rendre hommage depuis un temple zen. "Cet été, il y a eu ce voyage au Japon, où un moine zen de Kyoto nous a expliqué : 'Le contraire de la mort est la naissance. Entre les deux se trouve la vie.' Et il faut continuer de la remplir. De la célébrer. Je m'y emploie, de tout mon coeur", avait-elle raconté.

Aure Atika s'est donc efforcée d'être une épaule solide pour sa fille Angelica, afin qu'elle puisse faire son deuil sainement. Pendant l'enterrement - une merveilleuse cérémonie publique et colorée à Montmartre -, la comédienne avait aidé sa fille "en étant forte à côté d'elle". "Elle a tout de suite été entourée par ceux qui aiment Philippe. Son enterrement fut un moment incroyable. On a reçu tant d'amour", se souvenait-elle.