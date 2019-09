Mort de Philippe Zdar : L'émotion de sa fille Angelica sur sa tombe

Bientôt quatre mois que nous pleurons la mort tragique de Philippe "Zdar" Cerboneschi, décédé accidentellement après avoir chuté du troisième étage de son immeuble parisien, le 19 juin 2019. Sur Instagram, sa fille Angelica (17 ans) rend en de rares occasions hommage à son papa disparu. Mercredi 11 septembre 2019, elle a indiqué s'être rendue sur sa tombe.

Angelica s'est ainsi rendue au cimetière de Montmartre, où Philippe Zdar a été inhumé. Sur Instagram, celle qui vient de rentrer en terminale a pris une photo des tombes, à l'ombre des arbres. "Une douceur", écrit-elle. Sur la seconde photo, on aperçoit la plaque funéraire du musicien. Un olivier, du laurier, du thym et des roses ornent la tombe de Zdar. Il semblerait d'ailleurs qu'Angelica ait pris soin d'arroser ces plantes.

La jeune fille, issue de la relation de l'artiste et de la comédienne Aure Atika, a accompagné cette photo d'une chanson. Elle a choisi We're in the Club Now, du musicien Michael Giacchino, qui se trouve également être l'une des musiques du film Là-Haut (Pixar).