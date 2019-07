Aure Atika : Poignante cérémonie d'hommage à Zdar, avec leur fille Angelica

Quelques semaines après la mort tragique de son père, Philippe Cerboneschi, dit "Zdar", la jeune Angelica (17 ans) excellait aux épreuves anticipées du baccalauréat. Une réussite soulignée par sa maman, la comédienne Aure Atika. Des résultats brillants que mère et fille ont célébré en partant au Japon, comme on pouvait le constater sur les stories Instagram de la lycéenne. Le 19 juillet 2019, l'actrice de 49 ans publiait une bien émouvante photo sur Instagram. On la voit avec Angelica et d'autres membres de sa famille, en train de se recueillir dans un temple zen japonais.

"Nous avons passé toute une matinée fabuleuse dans un des plus petits temples zen de Kyoto, où le moine Kidoh, sa femme Clara et leur délicieuse fille Anna nous ont si merveilleusement bien accueillies. Kidoh Sugimoto a célébré une cérémonie zen en la mémoire de Philippe, Fifou, Zdar, Zdarounet. Nous avons bu le thé, discuté, ri, prié, récité et c'était juste sublime", écrit-elle sur Instagram. Une cérémonie singulière qui aurait beaucoup plu à Philippe Zdar. "Le contraire de la mort, ce n'est pas la vie, c'est la naissance. Pratiquer, c'est manger, vivre, boire le thé, discuter... vivons ! (...) Votre délicatesse et attentions sont si précieuses", poursuit Aure Atika, qui cite au passage le compte de Miko Miko, marque de prêt-à-porter créée par la dernière compagne de Philippe "Zdar", Dyane de Serigny. Rappelons que, avec la créatrice de mode, le musicien a eu deux enfants : James (9 ans) et Pénélope (5 ans).

La date du 19 juillet 2019 n'a pas été laissée au hasard, puisque cela fait un mois aujourd'hui que Philippe "Zdar" nous a quittés. La jeune Angelica, en plus d'avoir pris part à l'hommage dans le temple zen, a publié une tendre photo d'elle et de son papa sur son compte Instagram. "Aujourd'hui ça fait un mois. Et c'est moi qui t'aime le plus (et là tu ne peux plus rien dire)", a t-elle écrit en story.

Mercredi 19 juin 2019, on apprenait avec effroi la mort accidentelle de Philippe Cerboneschi, dit "Zdar", membre du duo Cassius et figure majeure de l'électro française, décédé après avoir chuté du 3e étage de son immeuble parisien. L'annonce de sa mort avait ému des fans venant du monde entier et des personnalités comme Laeticia Hallyday, Étienne Daho ou encore Michel Polnareff.