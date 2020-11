Aure Atika : sa fille Angelica est son portrait craché

Dès le décès soudain et accidentel de Philippe Zdar - le génie musical du duo Cassius -, survenu le 18 juin 2019, Angelica a été soutenue avec beaucoup d'amour. "Ça a été un choc pour Angelica, pour ses frères et soeurs, pour leur maman Dyane et pour moi. Le plus déchirant est de sentir son absence dans le regard de ses enfants. Philippe et moi avions perdu l'un de nos parents jeunes et s'il y a bien une chose qu'on ne voulait pas, c'est que nos enfants connaissent cette douleur et ce manque", avait confié Aure Atika dans les pages de Gala, en octobre 2019.

Séparé d'Aure Atika, Philippe Cerboneschi (de son vrai nom) avait refait sa vie avec Dyane de Serigny, créatrice de la marque Miko Miko. Ensemble, ils avaient accueilli deux enfants : James (10 ans) et Pénélope (6 ans).

Angelica "a tout de suite été entourée par ceux qui aiment Philippe", avait ajouté la comédienne. En effet, une fois son bac en poche, la jeune femme est partie en voyage avec sa mère. Direction le Japon et ses temples zen. Un endroit idéal pour dédier une cérémonie à Philippe Zdar. "Cet été, il y a eu ce voyage au Japon, où un moine zen de Kyoto nous a expliqué : 'Le contraire de la mort est la naissance. Entre les deux se trouve la vie.' Et il faut continuer de la remplir. De la célébrer. Je m'y emploie, de tout mon coeur", avait-elle raconté une fois revenue.

Après le décès de son papa, Angelica lui dédiait un texte plein de maturité et de tendresse. "Cher papa, les mots ne seront jamais suffisants pour pouvoir tout exprimer. Les gestes non plus, malheureusement. Rien n'arrivera à me faire sortir tout ce que j'ai sur le coeur, si ce n'est que ta présence physique, tes blagues, ton rire, ta philosophie, ta musique, tes câlins, tes 'je t'aime', tes encouragements, ta voix, tout simplement toi. Je ne réalise pas encore entièrement, c'était si brutal et inattendu...", écrivait-elle. Un bel hommage.