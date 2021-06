Mort de Philippe Zdar, 2 ans déjà : Aure Atika lui rend un hommage décalé

En story, Aure Atika a publié de tendres photos de famille. On peut y voir Philippe Zdar aux côtés de son ancienne compagne et leur fille, Angelica, désormais âgée de 19 ans. "Cher papa, les mots ne seront jamais suffisants pour pouvoir tout exprimer. Les gestes non plus, malheureusement. Rien n'arrivera à me faire sortir tout ce que j'ai sur le coeur, si ce n'est que ta présence physique, tes blagues, ton rire, ta philosophie, ta musique, tes câlins, tes 'je t'aime', tes encouragements, ta voix, tout simplement toi", écrivait-elle quelques semaines après le drame. La jeune Angelica avait réussi à obtenir son baccalauréat, avant de s'envoler au Japon avec sa mère Aure Atika pour une cérémonie zen très touchante.

"Elle a tout de suite été entourée par ceux qui aiment Philippe. Son enterrement fut un moment incroyable. On a reçu tant d'amour", remerciait Aure Atika dans les pages de Gala. Les funérailles de Philippe Zdar ont été célébrées sur les pentes de Montmartre, le quartier où il a toujours vécu. Pintes et lunettes de soleil, les invités portaient tous des couleurs vives pour cette journée ensoleillée. Alain Chamfort, Laeticia Hallyday, Sinclair ou encore Léa Drucker s'étaient réunis pour rendre un dernier hommage au musicien.

Philippe Zdar avait refait sa vie avec la styliste Diane de Serigny, mère de ses deux enfants les plus jeunes, James (11 ans) et Pénélope (7 ans).