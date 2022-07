Aure Atika : Sa fille Angelica, 20 ans, parfait sosie de sa sublime mère et son défunt père

Aure Atika fête ses 52 ans ce mardi 12 juillet 2022. Quelques mois auparavant, c'est sa fille Angelica Zdar qui a passé le cap des 20 ans. Une fille unique qui la rend fière et fait son bonheur ressemble énormément à ses deux parents. En effet, la jeune femme est le parfait mélange de l'actrice mais aussi de son défunt père, Philippe Zdar. Si Angelica Zdar a décidé de garder son profil Instagram en privé, on peut compter sur sa mère pour partager parfois quelques clichés d'elle, témoignant de la ressemblance.

"Alexa, play Angie by The Rolling Stones", écrit Angelica sur sa bio Instagram. Si l'on ignore si elle a hérité du goût de la comédie de sa mère, la jeune fille de 20 ans semble déjà mélomane comme son artiste de père. Un homme qu'elle doit regretter depuis son décès en juin 2019. Le musicien du groupe d'électro Cassius décédait après la chute accidentelle d'un balcon. Il a laissé derrière lui Angelica, son aînée, mais aussi ses cadets, James, 11 ans et Penelope, 7 ans, nés de ses amours avec Dyane de Serigny.

La mort de son père "un choc"

La perte de son père a été sans surprise difficile à vivre pour la fille d'Aure Atika. L'actrice révélée dans La Vérité si je mens s'était par ailleurs confiée sur le sujet. "Ça a été un choc pour Angelica, pour ses frères et soeurs, pour leur maman Dyane et pour moi. Le plus déchirant est de sentir son absence dans le regard de ses enfants", avait-elle raconté. Aure Atika et Angelica sont très complices. Elle avait organisé un voyage au Japon en duo avec sa fille pour accepter l'une et l'autre ce deuil difficile.