Aure Atika : Maman "tellement fière" de sa fille Angelica, qui fête ses 20 ans !

Bien sûr, la jeune femme qui rentre dans une nouvelle décennie râlera peut-être un peu de se voir affichée devant les 65 000 abonnés de sa mère. Cependant, ces photos, extrêmement rares sur le compte d'Aure Atika, sont une véritable preuve d'amour pour la jeune fille qui a perdu son père, Philippe Zdar, il y a près de trois ans. En juin 2019, le musicien du groupe d'électro Cassius décédait après la chute accidentelle d'un balcon.

Il laissait trois enfants : Angelica, donc, et ses frères et soeurs cadets, James, 11 ans et Penelope, 7 ans, nés de ses amours avec Dyane de Serigny. "Ça a été un choc pour Angelica, pour ses frères et soeurs, pour leur maman Dyane et pour moi. Le plus déchirant est de sentir son absence dans le regard de ses enfants", avait raconté Aure Atika quelques mois plus tard.

L'actrice avait alors organisé un voyage au Japon en duo avec sa fille pour accepter l'une et l'autre le deuil difficile. Elle avait d'ailleurs raconté leur rencontre avec un moine de Kyoto qui leur avait expliqué : "Le contraire de la mort est la naissance. Entre les deux se trouve la vie." Et il faut continuer de la remplir. De la célébrer. Je m'y emploie, de tout mon coeur." Une belle façon de célébrer la vie qui passe !