Thylane Blondeau ultra-tatouée : Halloween câlin avec son fiancé Benjamin Attal

Tresses collées, combinaison de prison façon Orange is the New Black et tatouages, Thylane Blondeau a endossé le costume d'une prisonnière pour fêter Halloween avec son fiancé Benjamin Attal. "Happy Halloween" écrit-elle en légende de trois clichés où on peut l'apercevoir embrasser son amoureux. "Canon j'adore" a commenté sa maman Véronika Loubry, toujours fan de sa fille âgée de 20 ans.

Comme souvent, quelques internautes se sont insurgés du fait que Thylane porte des braids et ont dénoncé une "appropriation culturelle". "En Amérique, vous seriez crucifiée pour appropriation culturelle noire et profilage racial pour ce costume", "C'est tellement irrespectueux", "C'est l'une des choses les plus offensantes que j'ai vues dans ma vie" peut-on lire de la part de certains abonnés (grandiloquents) de Thylane Blondeau. Cette année, Justin Bieber a d'ailleurs eu droit aux mêmes critiques après avoir adopté une coiffure avec des dreadlocks ou des braids. Halloween, n'est-ce pas l'occasion de faire tout ce qui nous plaît ?