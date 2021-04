Justin Bieber fustigé pour sa nouvelle coupe de cheveux : il répond avec douceur

Fan de toutes sortes d'expériences capillaires, Justin Bieber aime régulièrement tester de nouvelles coiffures. Adepte de coupes courtes, longues, colorées ou plus naturelles, le mari d'Hailey Bieber aime tenter tous les styles pour peaufiner son look. Récemment, il s'est d'ailleurs affiché avec de magnifiques dreadlocks. Depuis quelques jours, l'interprète des titres Boyfriend, Confident et Baby partageait d'ailleurs avec ses fans la pousse et la création de ses dreads. Mais cela ne plait pas à tout le monde...

Peu de temps après avoir posté cette nouvelle coiffure, le chanteur de 27 ans a pourtant eu la surprise de recevoir plusieurs messages d'internautes l'accusant "d'appropriation culturelle" envers la communauté noire (les dreadlocks ayant été portées par la communauté hindou, à l'Egypte Antique et même chez les chrétiens comme le souligne The Guardian). Furieux de voir que Justin ose porter cette coiffure, certains followers ont ainsi tenté de le "raisonner" sur cet acte qu'ils considèrent comme relevant de la haute trahison envers leur communauté.

Hors de question de raser ses dreadlocks pour Justin Bieber qui a partagé une nouvelle photographie le 27 avril 2021. Assis sur une terrasse, le chanteur pose fièrement et sourit à l'objectif. En légende, l'artiste s'est contenté de poster des émojis en forme de coeur. Une manière d'apaiser les tensions concernant cette coiffure ? Peut-être. Une coiffure en tout cas validée à 100% par Snoop Dogg qui a rapidement commenté cette publication avec... un petit abricot.