Justin Bieber encore accusé d'appropriation culturelle : les dreadlocks de la discorde

Certaines personnalités ont marqué l'histoire avec leur coiffure. La coupe courte à la Diana, la perm' de Marilyn Monroe et même, la coupe au bol avec mèche à la Justin Bieber. Au fil du temps, le garçonnet qu'il était au début de sa carrière a évolué. Justin s'est essayé à de nombreuses coupes et colorations différentes. Il semble désormais en avoir fait le tour, puisqu'il vient d'exhumer l'une de ses idées les plus excentriques : les dreadlocks.

Rappelez-vous, en 2016 déjà, Justin Bieber avait tenté cette coupe avec une coloration blonde. Certains internautes l'accusaient alors d'appropriation culturelle auprès de la communauté noire. Le lundi 26 avril 2021, l'interprète de Changes a dévoilé ses nouvelles dreadlocks. Si plusieurs de ses amis comme Jaden Smith ont pu le complimenter, une bonne partie des fans de Justin Bieber ont trouvé ses dreadlocks particulièrement dérangeantes.

"S'il te plait, éduque-toi sur l'appropriation culturelle. Tu te devrais pas porter des dreads... Avec amour", "C'est de l'appropriation culturelle, tu sais que tu peux faire mieux", "C'était pas toi qui disait que tu t'instruisais sur la culture Noire ?", peut-on lire parmi les commentaires les plus à la Une. En effet, en juin dernier, Justin Bieber regrettait d'avoir "toujours tiré profit de la culture Noire" dans une publication Instagram.

"Je suis inspiré de la culture Noire. Mon style, comment je chante, danse et je m'habille ont tous été inspirés par la culture Noire. Je suis dévoué à partir d'aujourd'hui à utiliser ma notoriété pour apprendre, pour parler de l'injustice raciale et de l'oppression systémique et à identifier ce qui doit être changé", assurait Justin Bieber.