Camila Cabello : Ses propos racistes refont surface, la chanteuse s'explique

Face à l'ampleur du scandale, une Camila Cabello toujours en pleine promotion de son nouvel album (Romance, sorti le 6 décembre 2019) se devait de répondre.

Elle s'est adressée aux internautes sur Twitter également, en écrivant : "Quand j'étais plus jeune, j'utilisais un langage dont j'ai honte et que je regretterai toute ma vie. J'étais sous-informée et bête, et j'étais profondément embarrassée d'avoir utilisé ce langage horrible et blessant, une fois que j'ai pris connaissance de son histoire, de son poids et de sa véritable signification. Je m'étais excusée et m'excuse encore."

"J'ai 22 ans maintenant, je suis une adulte, j'ai grandi et appris, et suis désormais consciente de l'histoire et de la douleur que ce langage porte, ajoute la petite amie du chanteur Shawn Mendes. Ces erreurs ne représentent pas la personne que je suis, ni même celle que j'étais." Ce pardon n'a pas totalement convaincu les internautes.