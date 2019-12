Katy Perry et Camila Cabello affolent en rouge pour un grand show

Elles étaient les stars de la soirée KIIS FM's iHeartRadio Jingle Ball 2019 organisée au Forum à Inglewood en Californie, le 6 décembre 2019. Invitées avec d'autres célébrités comme Sam Smith ou Billie Eilish,Katy Perry (35 ans) et Camila Cabello (22 ans) ont osé des looks ultra-sexy pour ce grand show qui célèbre Noël.

L'ancienne star du groupe Fifth Harmony a osé les portes-jarretelles rouges accompagnées de cuissardes et d'un corset en dentelle sur scène. Flamboyante, la compagne de Shawn Mendes a enchaîné les prouesses scéniques et en a profité pour annoncer la sortie de son tout nouvel album Romance. Elle avait d'ailleurs déclaré en septembre dernier au micro d'NRJ : "J'ai commencé à écrire mon album il y a quelques mois déjà (...), ça parle tout simplement de tomber amoureux. C'est la première fois que je suis vraiment en couple. Et d'écrire sur ce qui se passe réellement, parce qu'avant ça sortait tout droit de mon imagination." Un album qui nous permettra sûrement d'en savoir encore un peu plus sur l'union et les sentiments entre Camila et son amoureux.

De son côté, Katy Perry est apparue avec une robe courte rose accompagnée d'une paire de cuissardes en vinyle fuchsia Prada, après avoir fait sensation dans un look rouge sur le red carpet.

Sorti depuis le 3 décembre 2019, son nouveau clip Cozy Little Christmas est déjà un véritable carton sur Youtube. Côté coeur, l'interprète de Teenage Dream est fiancée à l'acteur Orlando Bloom. Les deux amoureux ont commencé une relation en 2016 avant de se fiancer le 14 février 2019. Les futurs mariés ont récemment repoussé leur mariage selon US Weekly. Une source proche du couple aurait précisé la raison de ce report : "Ils ont changé le calendrier en raison de l'emplacement qu'ils souhaitent". Katy Perry a par ailleurs précisé qu'elle comptait devenir maman rapidement après son mariage. Bref, une fin d'année qui se termine en beauté pour les deux artistes qui ont enflammé la scène de Los Angeles.