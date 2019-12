Katy Perry : Massage sexy avec le père Noël pour Cozy Little Christmas

Pile à l'heure pour les premières cases du calendrier de l'Avent, Katy Perry dévoile un clip de Noël qui ferait fondre la neige. Début des festivités avec la vidéo de sa chanson Cozy Little Christmas où on la voit bronzer au bord d'une piscine et boire des shots de lait de poule avec le père Noël.

La chanson n'est pas nouvelle : sortie il y a un an à la même période, c'est l'un des gros tubes de l'année de l'interprète de I Kissed a Girl. Elle a atteint la première place des charts américains en décembre dernier.

Réalisé par WATTS, ce clip festif cumulait déjà plus d'un million de vues sur YouTube en moins de 24 heures. Katy Perry en mère Noël dévêtue qui fait du gringue à Santa Claus, rien de tel pour se mettre dans l'ambiance de Noël. La compagne d'Orlando Bloom, dont elle partage la vie depuis 2016, a été très prolifique cette année, puisqu'elle a sorti plusieurs singles comme Harleys in Hawaï, Small Talk ou encore Never Really Over. Le titre était une exclusivité Amazon Music, il aura fallu attendre un an avant de le voir mis en images et rendu disponible sur YouTube.

Cette année n'a pourtant pas été toute rose pour la chanteuse californienne. Le jeudi 1er août 2019, elle a été reconnue coupable de plagiat, inspirée par le titre Joyful Noise de l'artiste Flame. Conclusion : elle a dû lui verser 2,78 millions de dollars de dommages et intérêts. La chanteuse a fait appel.

Katy Perry nage dans le bonheur. Elle vient de fêter ses 35 ans en Égypte, aux côtés de son amoureux, et a pu fêter l'amour au mariage de sa très bonne copine Ellie Goulding, dans le nord de l'Angleterre.