Camila Cabello et Shawn Mendes : (très) sages retrouvailles aux AMAs 2019

Ils ont fait grimper la température du Microsoft Theater de Los Angeles mais côté coulisses, c'était plutôt sage. Pour interpréter leur tube Señorita, Shawn Mendes et Camila Cabello ont joué la sulfureuse carte de l'amore. Une performance récompensée par un American Music Award, le 24 novembre 2019. Mais vous le savez sûrement, cette fameuse collaboration ne s'arrête pas aux frontières de la scène. Depuis quelques mois, le duo est à la vie comme à l'écran. Or, en prenant la pose ensemble avec leur trophée, les deux chanteurs n'ont pas échangé la moindre tendre attention, contrairement à d'autres couples dont les lèvres avaient du mal à se séparer.

Depuis le mois de juillet 2019, le chanteur canadien s'affiche au bras de Camila Cabello... sans vraiment convaincre son public. Accusés d'avoir monté un scénario romantique pour vendre plus de disque, les tourtereaux se sont défendus à maintes reprises, allant même jusqu'à se lécher le visage sur les réseaux sociaux pour faire taire les détracteurs. "Ce n'est définitivement pas une fausse relation pour nous faire de la publicité" a expliqué Shawn Mendes en septembre, interrogé par TMZ à l'aéroport de Los Angeles. "Tomber amoureuse, c'est comme une infinité de plusieurs niveaux, affirme de son côté la bomba latina auprès de Variety. Je suis tombée amoureuse et me suis ouverte à quelqu'un. Tout s'écrit dans le moment présent."

Reste que, vrai ou faux, le clip de Señorita a été visionné près de 785 millions de fois sur Youtube et a été élu "Collaboration de l'année" face à des tubes tels que Shallow, de Lady Gaga et Bradley Cooper, ou Old Town Road de Billy Ray Cyrus et Lil Nas X. "Je t'admire tellement Camila, tu es un être humain fantastique, écrit Shawn Mendes sur Instagram. Merci d'être toi." Comme quoi, si leur sentiments ne font pas l'unanimité... leur musique, si !