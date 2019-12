Camila Mendes et Charles Melton (Riverdale) : Leur rupture "en plein tournage"

Comme Ross et Rachel dans Friends, Camila Mendes et Charles Melton sont "on a break". Traduction : ils font une pause. Les stars de Riverdale, qui sont en couple depuis l'été 2018, seraient "en pause" depuis quelques mois. C'est en tous cas ce qu'assurent nos confrères de E! News, qui citent des sources proches du couple. Leur relation se serait peu à peu détériorée après leur premier anniversaire.

"Cami et Charles sont séparés depuis quelques mois désormais. Ils font une pause dans leur couple. Entre eux, tout est allé très vite et aujourd'hui ils ont besoin de se recentrer sur leur travail et prendre du temps pour eux", a fait savoir une source au site américain. Elle indique également que Camila Mendes (25 ans) et Charles Melton (28 ans) étaient très occupés à cause du tournage de Riverdale. Lui était également très pris par le tournage de son prochain film, Swing, en Louisiane.

"Ils ne peuvent juste pas s'ignorer"

"Ils ont tous les deux des projets au cinéma, ils sont très occupés. Rien de spécial n'est arrivé, ils se sont sentis sous pression et dépassés par les événements", a ajouté cette même source, qui précise qu'à cause du stress, leur relation a connu "des hauts et des bas". "Ils sont toujours en contact et comprennent que leurs échanges doivent rester cordiaux lorsqu'ils sont sur le plateau et face à la presse pour la série. Ils étaient en plein tournage lorsqu'ils se sont séparés et les choses sont restées normales", est-il précisé.

La source indique également que "tous les acteurs de la série sont proches". "Ils ne peuvent juste pas s'ignorer alors ils sont restés en bons termes, concentrés sur le tournage. Ils sont toujours en train de filmer la saison 4 de Riverdale, mais ils prendront quelques vacances pour les fêtes de fin d'année", précise-t-elle.

Pour rappel, les rumeurs de séparation avaient fusé sur les réseaux sociaux quand les fans s'étaient rendu compte que Camila Mendes et Charles Melton n'avaient pas publié de photos ensemble sur Instagram depuis août 2019. Ils avaient alors écrit "365 jours" en légende d'une photo où ils s'embrassaient. Ils n'ont pas encore officialisée leur "pause".