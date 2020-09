Camila Mendes (Riverdale) en couple : elle officialise avec un très bel homme

Camila Mendes a un nouvel homme dans sa vie ! L'actrice de Riverdale (Netflix) vient d'officialiser sa relation avec le photographe professionnel Grayson Vaughan. À 26 ans, elle a annoncé à ses fans avoir retrouvé l'amour, en publiant une photo d'elle enlacée dans les bras de son homme, aux pieds d'un jet privé prêt à décoller. "L'amour longue distance", a-t-elle légendé. On comprend donc que les tourtereaux ne partagent pas encore le même nid...

Depuis plusieurs semaines, on a vu apparaître plusieurs clichés de paparazzi de Camila Mendes et Grayson Vaughan. Masqués et amoureux, ils faisaient paisiblement leurs courses dans un supermarché de Los Angeles. On les a également vus faire plusieurs balades à deux, activité préférée des stars américaines, toujours confinées. Cette officialisation n'est donc pas une surprise pour les fans les plus fidèles de Camila Mendes.